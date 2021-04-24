شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي وحسين الشحات ومحمد شريف يتصدرون تريند تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم تمر سوى دقائق، على انطلاق الشوط الأول من مباراة النادى الأهلى ونادى إنبي، التي تجمعهما على استاد بتروسبورت والمؤجلة من الأسبوع الـ13 من عمر مسابقة الدوري العام، إلا وسيطرت المباراة على قائمة الأكثر تغريدًا وتدوينًا عبر منصة تويتر.

وسرعان ما حظي النادى الأهلى، على نصيب الأسد في قائمة التريندات، حيث تصدر هاشتاج الاهلى القائمة، بعد الأداء الرائع الذى ظهر به الفريق في الدقائق الأولى من الشوط الأول، بالإضافة إلى هاشتاج للاعب حسين الشحات الذى سجل الهدف الأول في الثواني الأولى، ومن ثم هاشتاج للاعب محمد شريف، الذى سجل الهدف الثاني للمارد الأحمر، في الدقيقة الثالثة.



قائمة تريند تويتر وتصدر الاهلى

ويتكون تشكيل الأهلي من: محمد الشناوي - أحمد رمضان بيكهام - سعد سمير - رامي ربيعة - أحمد نبيل كوكا - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة - أكرم توفيق - حسين الشحات - محمد شريف - محمود كهربا.

ويجلس على دكة البدلاء: مروان محسن، ووليد سليمان، وأليو ديانج، وعلي لطفي، وصلاح محسن، وناصر ماهر، ووالتر بواليا، وطاهر محمد طاهر، ومحمد حسام.

ويدخل الأهلي مواجهة اليوم وفي جعبته 30 نقطة جمعها من 13مواجهة بعدما حقق الفوز في 9 مباريات على حساب فرق «مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك».