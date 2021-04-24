شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلى يعقد جلسة مع حمدى فتحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، جلسة مع حمدى فتحى لاعب الفريق، على ملعب بتروسبورت، للاطمئنان على حالته، والاطلاع على آخر أشعة أجراها اللاعب.

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة إن الأشعة التى أجراها حمدى فتحى مطمئنة للغاية.

وجاءت جلسة طبيب الأهلى مع حمدى فتحى بعد مشاركة اللاعب فى تدريبات الكرة عقب تنفيذه البرنامج التأهيلى الخاص به.

وكان حمدى فتحى قد أجرى جراحة فى الكوع بعد تعرضه لإصابة مع المنتخب الوطني.

ويخوض الأهلى اليوم مباراة مهمة أمام إنبى، على استاد بترو سبورت، فى اللقاء المؤجل بين الفريقين من الأسبوع ١٣ بمسابقة الدورى الممتاز.

ويدخل الأهلى مباراة إنبى اليوم وفى رصيده 30 نقطة جمعها من 13 مواجهة، حيث حقق الفوز فى 9 مباريات على حساب فرق «مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربى - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلى - الزمالك».

وكان الأهلى قد تعادل فى 3 مواجهات أمام «وادى دجلة - البنك الأهلى - بيراميدز» وخسر مباراة واحدة أمام سموحة.

ويعتبر الأهلى صاحب أقوى خط هجوم فى الدورى، بعدما سجل لاعبوه 26 هدفًا فى شباك المنافسين خلال 13 مباراة، وهو صاحب أقوى خط دفاع بعدما استقبلت شباكه 8 أهداف.