شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحرز الهدف الثالث والحكم يلغيه بداعي التسلل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحرز محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي هدفا لفريقه في مرمى إنبي في الدقيقة 11 من عمر المباراة التي تجمعهما على استاد بتروسبورت اليوم السبت، والمؤجلة من الأسبوع الـ13 من عمر مسابقة الدوري العام، قبل أن يلغيه الحكم بداعي التسلل لوجوده في منطقة التسلل.

ويتقدم الأهلي على إنبي بهدفين في أول ثلاث دقائق سجلهما حسين الشحات ومحمد شريف.

وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه لمواجهة إنبي في التاسعة والنصف مساء اليوم السبت التي تجمعهما على استاد بتروسبورت في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ13 من عمر مسابقة الدوري العام.

ويتكون تشكيل الأهلي من: محمد الشناوي - أحمد رمضان بيكهام - سعد سمير - رامي ربيعة - أحمد نبيل كوكا - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة - أكرم توفيق - حسين الشحات - محمد شريف - محمود كهربا.

ويجلس على دكة البدلاء: مروان محسن، ووليد سليمان، وأليو ديانج، وعلي لطفي، وصلاح محسن، وناصر ماهر، ووالتر بواليا، وطاهر محمد طاهر، ومحمد حسام.

ويدخل الأهلي مواجهة اليوم وفي جعبته30 نقطة جمعها من 13مواجهة بعدما حقق الفوز في 9 مباريات على حساب فرق «مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك».

وتعادل في3 مواجهات أمام «وادي دجلة - البنك الأهلي - بيراميدز» وتلقى هزيمة واحدة أمام سموحة.

ويعتبر الأهلي صاحب أقوى خط هجوم في الدوري بعدما نجح لاعبوه في زيارة شباك المنافسين خلال 13 مباراة في 26 مناسبة، وكذلك صاحب أقوى خط دفاع بعدما استقبلت شباكه 8أهداف.

فيما يدخل إنبي مواجهة اليوم وفي رصيده 24 نقطة جمعها من 17 مباراة بعدما حقق الفوز في 6 مباريات، وتعادل في 6 مباريات، وخسر في 5 وسجل لاعبوه19 هدفا واستقبلت شباكه18هدفا.