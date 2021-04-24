رد رسمي من الزمالك على أنباء تغيير موعد القمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

أصدر نادي الزمالك بيانًا رسميًا، مساء اليوم السبت، حول موعد مباراة القمة أمام الأهلي في اللقاء المقرر إقامته في العاشر من مايو المقبل.

وجاء بيان نادي الزمالك عبر موقعه الرسمي على النحو التالي:

تؤكد اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي ملتزم بجدول مباريات الدوري الممتاز التي تم الإعلان عنها دون تعديل.

وتشدد إدارة النادي على رفضها إجراء أي تعديل أو تغيير للمباريات أو تفكير في تأجيل مباراة القمة المحدد لها ١٠ مايو المقبل.

يأتي التزام فريق الزمالك بجدول المباريات من منطلق حرصه على انتظام المسابقة وإقرار العدالة بين جميع الفرق المتنافسة.

وشهدت الفترة الماضية بعض التقارير حول تعديل موعد مباراة القمة والتي من المقرر أن تقام في مايو المقبل.

جدير بالذكر أن قمة الدور الأول أقيمت مساء الأحد الماضي في لقاء شهد تفوق الأهلي بنتيجة (2-1) ضمن الجولة المؤجلة من الأسبوع الرابع بمسابقة دوري we المصري.