بالفيديو.. هدف وكرة في القائم.. ملخص تألق مصطفى محمد مع جالاتا ضد أنطاليا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

عاد المصري مصطفى محمد مهاجم جالاتا سراي للمشاركة مع الفريق وتسجيل الأهداف من جديد مساء اليوم، السبت، في إطار مباريات الـ37 من الدوري التركي في مواجهة أنطاليا سبور.

مصطفى محمد بدأ اللقاء على مقاعد البدلاء قبل أن يدخل الملعب في الدقيقة 62 من المواجهة، ليعود للمشاركة بعد غيابه في المواجهتين الماضيتين ضد جوزتبه وطرابزون سبور.

واستطاع المهاجم المصري أن يسجل هدف تقدم جالاتا سراي في الدقيقة 77 من اللقاء بعدما تلقى كرة عرضية صوبها بالقدم مباشرةً داخل الشباك.

وغاب مصطفى محمد عن التسجيل مع جالاتا سراي منذ آخر هدفين سجلهما في شباك بلدية أرضروم سبور يوم 27 فبراير الماضي.

وقبل تسجيله للهدف، سدد مصطفى محمد كرة كادت أن تسكن الشباك لكنها ارتطمت في القائم الأيسر للمرمى، قبل أن يطلق قذيفة أخرى من خارج المنطقة لكن الحارس أبعدها بقبضة اليد.