طبيب الأهلي يعقد جلسة مع حمدي فتحي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

عقد أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للأهلي، جلسة مع حمدي فتحي لاعب الفريق، على ملعب بتروسبورت، للاطمئنان على حالته، والاطلاع على آخر أشعة أجراها اللاعب.

وقال أحمد أبو عبلة، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للأهلي، إن الأشعة التي أجراها حمدي فتحي مطمئنة للغاية.

وجاءت جلسة طبيب الأهلي مع حمدي فتحي بعد مشاركة اللاعب في تدريبات الكرة عقب تنفيذه البرنامج التأهيلي الخاص به.

وكان حمدي فتحي قد أجرى جراحة في الكوع بعد تعرضه لإصابة مع المنتخب الوطني.

ويخوض الأهلي حاليا مباراة مهمة أمام إنبي، على استاد بترو سبورت، في اللقاء المؤجل بين الفريقين من الأسبوع 13 بمسابقة الدوري الممتاز.

يذكر أن الأهلي جمع 30 نقطة من 13 مباراة، حيث حقق الفوز في 9 مباريات، مقابل التعادل في 3 مواجهات، بينما خسر مباراة واحدة أمام سموحة يوم الأربعاء الماضي.