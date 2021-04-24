حسين الشحات يسجل تاسع أسرع هدف في تاريخ الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

سجل حسين الشحات الهدف الأول لفريق الأهلي، خلال مواجهته أمام إنبي، في إطار منافسات الجولة الـ 17 بدوري we المصري.

حسين الشحات لم ينتظر كثيرًا حيث أحرز هدف التقدم لصالح الأهلي في الثانية 33 بعد كرة طولية ليتقدم الفريق الأحمر مبكرًا.

وبهذا الهدف، أصبح الشحات صاحب ثامن أسرع هدف في تاريخ مسابقة الدوري المصري.

ويحتفظ أيمن يونس بالهدف الأسرع في الثانية 11، ثم حسام باولو وأحمد علي بهدفين في الثانية 12، وفي المركز الرابع يتواجد عبد الحميد حسن بهدف في الثانية 13.

وفي المركز الخامس أحمد رؤوف بهدف في الثانية 18 ومع والتر بواليا في نفس المركز أيضا بـ 18 ثانية، وفي المركز السادس محمود كهربا بهدف في الثانية 26، ثم سابعاً يأتي محمد بسيوني بهدف في الثانية 27.

وتراجع حسام عاشور للمركز التاسع بهدف في الثانية 36، ثم مصطفى محمد بهدف في الثانية 37 في المركز العاشر في قائمة الأسرع.