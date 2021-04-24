كارتيرون يمنع الجهاز الفني ولاعبي الزمالك من التصريحات الإعلامية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

أصدر المدير الفني الفرنسي لفريق الزمالك، باتريس كارتيرون، قراراً لأعضاء الجهاز الفني والطبي والإداري واللاعبين بعدم الإدلاء بتصريحات إعلامية خلال الفترة الحالية.

وشدد كارتيرون، بحسب بيان صادر عن عن نادي الزمالك، مساء اليوم السبت، على تطبيق اللائحة على من يُخالف القرار ويُدلي بتصريحات إعلامية على أن يكون الأمر مُقتصر على المؤتمر الصحفي عقب المباراة.

وأتم المدير الفني للزمالك، تصريحاته بالتنويه إلى أنه لن يسمح للأجهزة الطبية والفنية والإدارية واللاعبين بالإدراء بأي تصريحات إعلامية إلا بعد موافقة كتابية منه.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره البنك الأهلي، مساء يوم الاثنين المقبل ضمن منافسات دوري WE.