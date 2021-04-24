بث مباشر | شاهد مباراة الأهلي وإنبي في الدوري المصري

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وإنبي في الدوري المصري، المقرر لها ضمن مباريات اليوم السبت 24 أبريل.

وتأجل موعد مباراة الأهلي وإنبي في الجولة 13 من الدوري أكثر من مرة بسبب انشغال المارد الأحمر بالمشاركة في كأس العالم للأندية 2020 ودوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف ملعب بتروسبورت مباراة الأهلي وإنبي في تمام الساعة 21:30 بتوقيت مصر، 22:30 بتوقيت السعودية، 19:30 بتوقيت جرينيتش.

وتنقل المباراة في بث مباشر عبر قناة أون تايم سبورت 1، بصوت المعلق الرياضي أحمد شوبير، كما تنقل على راديو أون سبورت اف ام، وإذاعة الشباب والرياضة.

يدخل الاهلي مباراة اليوم أمام انبي وهو في المركز الثاني برصيد 30 نقطة بفارق 6 نقاط عن الزمالك المتصدر، لكن للأهلي 3 مباريات أقل من الفارس الأبيض الذي يعتلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري منذ شهر فبراير الماضي.

أما انبي فقد تراجع خلال الأربع جولات الماضية إلى المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 24 نقطة، بسبب سقوطه في تعادلين أمام طلائع الجيش والمصري البورسعيدي، ثم خسارته أسوان والجونة بنفس النتيجة (1/صفر).

واستطاع الأهلي تحقيق الفوز بـ 8 من آخر 10 مواجهات له أمام إنبي، وانتهت مواجهتين بالتعادل 0/0 و2/2 عامي 2016 و2017.

الأهلي 2-0 إنبي

ملعب بتروسبورت (القاهرة)

الدوري المصري (موجلة من الجولة 13)

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تشكيلة الاهلي اليوم: محمد الشناوي – أحمد نبيل كوكا – سعد الدين سمير – رامي ربيعة – محمد هاني – أكرم توفيق – عمرو السولية – محمد مجدي أفشة – حسين الشحات – محمود كهربا – محمد شريف.

تشكيلة انبي اليوم: محمد جاد – دويدار – القاضي – رامي صبري – كريم فؤاد – شكشاك – ريكو – أحمد العجوز – مصطفى شلبي – أوكوي إيبوكا – دينوبتير

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