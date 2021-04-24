فيديو | شاهد اهداف مباراة الاهلي وانبي في الدوري المصري We «ضربتين في دقيقتين»

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو اهداف مباراة الاهلي وانبي في الدوري المصري We، ضمن مباريات اليوم السبت 24-4-2021، لحساب الجولة 13.

فاجأ النادي الاهلي فريق انبي بهدفين متتاليين في وقت مبكر للغاية، ففي الثانية (31)، أحرز حسين الشحات الهدف الأول بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء مستغلًا تمريرة طولية في ظهر دفاعات الفريق البترولي.

وما لبث انبي حتى تلقى صدمة جديدة، بتسجيل محمد شريف الهدف الثاني لصالح الاهلي في الدقيقة الثانية، بعدما استلم تمريرة من حسين الشحات داخل المنطقة وحولها بتسديدة على الطائر سكنت شباك محمود جاد.

وسجل محمد مجدي أفشة هدفًا ثالثًا للنادي الاهلي في الدقيقة العاشرة، ولكن ألغاه الحكم بداعي التسلل على نجم فريق انبي السابق.

وقبل نهاية الوقت الأصلي للشوط الاول بدقيقة واحدة، ضاعف عمرو السولية الغلة بتسجيله الهدف الثالث بتصويبة صاروخية من داخل منطقة الجزاء سكنت سقف الشباك.

ويستضيف ملعب بتروسبورت مباراة الاهلي وانبي، وانطلقت صافرة البداية في تمام الساعة 21:30 بتوقيت مصر، 22:30 بتوقيت السعودية، 19:30 بتوقيت جرينيتش.

وتنقل المباراة في بث مباشر عبر قناة أون تايم سبورت 1، بصوت المعلق الرياضي “أحمد شوبير” على الصوتية الأولى، ومحمد الكواليني على الصوتية الثانية.

فيديو اهداف الاهلي وانبي

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