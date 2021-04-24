نتيجة مباراة الشرطة والاهلي في دوري ابطال اسيا

تعرف على نتيجة مباراة الشرطة والاهلي في دوري أبطال آسيا، ضمن مباريات اليوم السبت 24-4-2021، لحساب الجولة الرابعة من دور المجموعات.

حقق الاهلي السعودي فوزاً ثميناً أمام نظيره الشرطة العراقي بنتيجة 2-1، فى المباراة التي جمعتهم مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) بمدينة جدة السعودية.

ويتصدر الدحيل ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط من ثلاث مباريات، بفارق الأهداف أمام الأهلي الذي لعب أربع مباريات، مقابل 6 نقاط للاستقلال، وبقي رصيد الشرطة خالياً من النقاط.

لم تمض سوى 5 دقائق حتى افتتح عمر السومة التسجيل للأهلي بعد أن وصلته كرة أرسلها زميله إدريس فتوحي من ركلة ركنية وعكسها بسهولة في الشباك هدف التقدم الأول للفريق السعودي.

وحاول فريق الشرطة التعديل في أكثر من مناسبة ونجح في ذلك عند الدقيقة 26 حينما ارتدت كرة منفذة من ركلة حرة مباشرة إلى داخل منطقة الجزاء لتجد السوري فهد اليوسف الذي سددها على يسار العويس هدف التعادل.

وجرب إدريس فتوحي حظه من التسديد من خارج منطقة الجزاء لكن حارس الشرطة أحمد باسل تصدى لها بنجاح في الدقيقة 37، رد عليه علاء مهاوي بأخرى مماثلة لكنها مرت بجوار القائم الأيمن لمحمد عويس (42).

مع بداية الشوط الثاني ظهر إصرار الفريقين على التسجيل مبكراً فتبادلا الهجمات التي كان أخطرها رأسية عمر السومة التي شكلت خطورة كبيرة على مرمى الشرطة لكنها مرت بجوار القائم الأيسر (56).

وتبادل الثلاثي عمر السومة والبديل حسين المقهوي وعبدالرحمن غريب الكرة بطريقة مميزة للغاية قبل أن يسددها الأخير نحو مرمى الشرطة لكن الحارس أحمد باسل تصدى لها بنجاح في الدقيقة 71.

وجرب إدريس فتوحي حظه من التسديد من خارج منطقة الجزاء لكن حارس الشرطة أحمد باسل تصدى لها بنجاح في الدقيقة 37، رد عليه علاء مهاوي بأخرى مماثلة لكنها مرت بجوار القائم الأيمن لمحمد عويس (42).

مع بداية الشوط الثاني ظهر إصرار الفريقين على التسجيل مبكراً فتبادلا الهجمات التي كان أخطرها رأسية عمر السومة التي شكلت خطورة كبيرة على مرمى الشرطة لكنها مرت بجوار القائم الأيسر (56).

وتبادل الثلاثي عمر السومة والبديل حسين المقهوي وعبدالرحمن غريب الكرة بطريقة مميزة للغاية قبل أن يسددها الأخير نحو مرمى الشرطة لكن الحارس أحمد باسل تصدى لها بنجاح في الدقيقة 71.

وتقام الجولة الخامسة من منافسات المجموعة يوم الثلاثاء، حيث يلتقي الشرطة مع الدحيل، والأهلي مع الاستقلال.