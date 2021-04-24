يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة الدحيل واستقلال طهران في دوري ابطال اسيا، ضمن الجولة الرابعة من المجموعة الثالثة.

تقام مباراة الدحيل واستقلال طهران على الملعب الرديف بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، في تمام الساعة 23:15 بتوقيت السعودية، 22:15 بتوقيت مصر، 20:15 بتوقيت جرينيتش.

وينقل لقاء الدحيل القطري ضد استقلال طهران الايراني على منصة GSA live بصوت المعلق الرياضي السعودي جعفر الصليح.

ويتواجد مع الدحيل واستقلال طهران في المجموعة الثالثة كل من الاهلي السعودي والشرطة العراقي واللذين تواجها في وقت سابق اليوم السبت 24 أبريل، وشهد اللقاء بفوز الاهلي بهدفين لعمر السومة وعبد الرحمن غريب مقابل هدف لفهد يوسف.

وصعد الاهلي السعودي إلى المركز الثاني برصيد 7 نقاط في تعويض رائع للخسارة الكارثية التي مُني بها أمام استقلال طهران في اللقاء الافتتاحي.

وعادل الاهلي رصيد نقاط الدحيل الذي يتصدر بفضل فارق الأهداف، حيث اهتزت شباكه 4 مرات فقط مقابل 7 لفريق الراقي.

ويأمل عشاق الاهلي السعودي في أن يتمكن الدحيل من هزيمة استقلال طهران للاستمرار في المركز الثاني ومواصلة المنافسة على مقعد مؤهل إلى ثمن نهائي دوري ابطال اسيا.

الدحيل ( — ) استقلال طهران

ملعب الرديف بمدينة الملك عبد الله (جدة- السعودية)

دوري أبطال آسيا (المجموعات – الجولة 4)

تشكيلة الدحيل اليوم: صلاح زكريا – محمد موسى – مهدي بنعطية – بسام الراوي – إسماعيل محمد – إدميلسون جونيور – عبد الله الأحرق – سلطان البريك – المعز علي – علي كريمي – مايكل أولونجا.

تشكيلة استقلال طهران اليوم: رشيد مظاهري – محمد نادري – سيافاش يزداني – عارف غلامي – شيخ دياباتي – فارشيد إسماعيلي – مهدي مهديبور – مهدي قائدي – فوريا غفوري – أمير أرسلان مطهري – أراش رضاوند.

اضغط هنا لمشاهدة بث مباشر مباراة الدحيل واستقلال طهران في دوري ابطال اسيا اليوم