نتيجة مباراة تشيلسي ووست هام يونايتد في الدوري الانجليزي «البلوز يتنفس الصعداء»

تعرف على نتيجة مباراة تشيلسي ووست هام يونايتد في الدوري الانجليزي، ضمن مباريات اليوم السبت 24-4-2021، لحساب الجولة 33.

تنفس تشيلسي الصعداء بتحقيقه الفوز على وست هام يونايتد، بهدفٍ دون رد، في ديربي لندن، لينفرد البلوز بالمركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز بعد عناء طويل.

ويدين تشيلسي بهذا الانتصار، للمهاجم الدولي الألماني “تيمو فيرنر” الذي سجل هدف المباراة الوحيد قبل نهاية الشوط الأول بدقائق قليلة، وبالتحديد عند الدقيقة (43).

وبهذا الفوز، رفع تشيلسي رصيده إلى 58 نقطة في المركز الرابع، وبفارق 3 نقاط عن وست هام يونايتد الذي تجمد رصيده عند 55 نقطة في المركز الخامس.

وأدار مباراة تشيلسي ووست هام يونايتد، الحكم الإنجليزي “كريستوفر كافانا”، وانطلقت صافرة البداية في تمام الساعة 16:30 بتوقيت جرينتش، 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية، 20:30 بتوقيت الإمارات.

وأخذ تشيلسي الأفضلية منذ البداية، وهدد تيمو فيرنر مرمى وست هام يونايتد في الدقيقة الرابعة، بتسديدة علت المرمى إثر تلقيه تمريرة من ماسون مونت.

وعاد ماسون مونت ليحاول بنفسه هذه المرة، بعدما أطلق تسديدة في الدقيقة العاشرة، تصدى لها الحارس الدولي البولندي لوكاس فابيانسكي.

وظهر وست هام يونايتد هجوميًا في الدقيقة (36)، عندما أرسل جيسي لينجارد كرة نحو منطقة الجزاء، أبعدها الدفاع لتصل إلى بالبوينا الذي سددها لترتد من أزبيليكويتا وهي في طريقها إلى مرمى إدوارد ميندي.

وخطف تشيلسي هدف التقدم في الدقيقة (43)، عن طريق تيمو فيرنر، بعدما قاد هجمة مرتدة وصلت إلى تشيلويل على الجهة اليسرى، ليمررها زاحفة داخل المنطقة إلى المهاجم الألماني الذي سددها مباشرة في الشباك.

الشوط الثاني

وفي الشوط الثاني، أضاع تيمو فيرنر فرصة سانحة للتسجيل في الدقيقة (55)، عندما أطلق ماسون مونت تسديدة ارتدت من يد فابيانسكي، لتصل الكرة إلى فيرنر الذي سدد الكرة خارج الشباك بغرابة شديدة.

وكاد وست هام يونايتد يخطف هدف التعادل في الدقيقة (61)، عن طريق جيسي لينجارد، الذي تابع تسديدة فريدريكس بتصويبة مرت بجانب القائم.

وواصل فابيانسكي تألقه، عندما تصدى لتسديدتين، الأول كانت من ماسون مونت في الدقيقة (64)، والثانية من تيمو فيرنر عند الدقيقة (68).

وتلقى وست هام يونايتد صدمة قوية في الدقيقة (82)، بطرد لاعبه بالبوينا بعدما تحصل على بطاقة حمراء إثر تدخل خطير على بينجامين تشيلويل.

وأهدر البديل تامي أبراهام فرصة خطيرة لتسجيل الهدف الثاني لفريق تشيلسي في الوقت بدل الضائع، عندما فشل في متابعة كرة عرضية برأسه أمام المرمى الخالي، ليبعدها دفاع الهامرز.

واعتمد وست هام يونايتد على الكرات العالية فيما تبقى من ثوانٍ في محاولة لإدراك هدف التعادل، ولكن دون جدوى، حتى أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز تشيلسي بنتيجة (1-0).