يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة العربي والشباب فى الدوري الكويتي stc، ضمن مباريات اليوم السبت 24-4-2021، لحساب الجولة الثانية عشر.

يستضيف فريق العربي نظيره الشباب على ستاد صباح السالم، وعينه على تحقيق الفوز السابع على التوالي فى الدوري الكويتي، بهدف توسيع الفارق بينه وبين أقرب ملاحقيه القادسية الى 8 نقاط فى الصدارة.

ويدخل العربي مباراة اليوم فى صدارة جدول ترتيب الدوري الكويتي برصيد 29 نقطة، جمعهم من 9 انتصارات، وتعادلين، ولم يتعرض الفريق لأي هزيمة حتي الآن.

فى المقابل يحتل فريق الشباب المركز السابع بجدول الترتيب برصيد 11 نقطة، جمعهم من ثلاث انتصارات، وتعادلين، وتعرض الفريق لست هزائم.

يذكر ان لقاء الذهاب بين الفريقين قد شهد فوز العربي بثلاثية نظيفة فى المباراة التي اقيمت على ملعب الشباب يوم 5 فبراير 2021.

بث مباشر العربي والشباب

تنطلق صافرة بداية مباراة العربي والشباب فى تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت جرينتش.

ويُنقل بث مباشر مباراة العربي والشباب عبر شاشة القناة الكويتية الرياضية، ويتولي مهمة التعليق عليها المعلق الرياضي الكويتي “عبدالناصر السهلي”.

الشباب ( 0-1 ) العربي

الدوري الكويتي (الجولة 12)

ستاد صباح السالم