تعرف على القنوات الناقلة وموعد مباراة الأهلي وإنبي في الدوري المصري، والمقرر لها ضمن مباريات اليوم السبت 24 أبريل، برسم الجولة 13 على ملعب بتروسبورت.

تعرض النادي الأهلي لخسارة صادمة نهاية الأسبوع الماضي أمام سموحة بهدفين مقابل هدف، في مباراة مؤجلة منذ الجولة 11، ليفشل في الاقتراب من المتصدر نادي الزمالك.

ويسعى فريق بيتسو موسيماني إلى التعويض خيبة الأمل أمام إنبي لاستعادة آماله في الصدارة المفقودة من قبل كأس العالم للأندية.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني برصيد 30 نقطة من 13 مباراة، متخلفًا بفارق ست نقاط عن الزمالك صاحب 36 نقطة جمعها من 16 مباراة.

ويتمركز المضيف نادي إنبي في المركز التاسع بـ جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 24 نقطة، جمعهم من 17 مباراة، ويهدف إلى الخروج بنتيجة إيجابية من مباراة الأهلي لمعاودة تسلق سلم جدول الترتيب.

وخرج إنبي بخفي حنين في آخر خمس مباريات جمعته بالمارد الأحمر بمنافسات الدوري المصري We، حيث انتهت جميعها بفوز زملاء محمد الشناوي.

موعد مباراة الأهلي وإنبي في الدوري المصري والقنوات الناقلة

يحين موعد مباراة الأهلي وإنبي في الدوري المصري مساء اليوم السبت 23 أبريل 2021، الموافق 12 رمضان 1442، بداية من الساعة 21:30 بتوقيت مصر، 22:30 بتوقيت السعودية، 19:30 بتوقيت جرينتش.

تنقل مباراة إنبي والنادي الأهلي على قناة أون تايم سبورت HD1، عبر القمر الصناعي نايل سات، وكذا إذاعة أون سبورت FM، بالإضافة إلى إذاعة الشباب والرياضة التابعة للتلفزيون المصري.

واختارت قنوات اون تايم سبورتس المعلق الرياضي محمد الكواليني للتعليق على مباراة الأهلي وإنبي، كما تشهد المباراة عودة الإعلامي “أحمد شوبير” للتعليق بعد غياب طويل.

وأعلن أحمد شوبير عودته للتعليق على مباريات الدوري المصري لأول مرة هذا الموسم، وذلك بالتعليق على مباراة الأهلي ونادي إنبي، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك.

وكتب شوبير عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: ” ان شاء الله سأكون معكم اليوم السبت معلقا على مباراة الاهلي وإنبي”.

واستطرد ” كانت آخر مباراه علقت عليها قد جمعت بين النادي الأهلي و نادي حرس الحدود ضمن مباريات الموسم الماضي، (0/2 للنادي الأهلي)، دعواتكم”.