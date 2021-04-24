شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا وشريف يقودان هجوم الأهلي أمام إنبي.. وسعد وبيكهام فى الدفاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة إنبي فى التاسعة والنصف مساء اليوم، السبت، التى تقام باستاد بتروسبورت فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ13 من عمر مسابقة الدوري العام.

ويضم تشكيل الأهلي كلا من:

حراسه المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام - سعد سمير - رامي ربيعة - أحمد نبيل كوكا

حط الوسط : عمرو السولية - محمد مجدي أفشة - أكرم توفيق

خط الهجوم : حسين الشحات - محمد شريف - محمود كهربا

ويدخل الأهلي مواجهة اليوم وفي جعبته 30 نقطة جمعها من 13 مواجهة بعدما حقق الفوز في 9 مباريات على حساب فرق «مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك».

وتعادل في3 مواجهات أمام «وادي دجلة - البنك الأهلي - بيراميدز» وتلقى هزيمة واحدة أمام سموحة.

ويعتبر الأهلي صاحب أقوى خط هجوم في الدوري بعدما نجح لاعبوه في زيارة شباك المنافسين خلال13 مباراة في 26 مناسبة، وكذلك صاحب أقوى خط دفاع بعدما استقبلت شباكه 8أهداف.

فيما يدخل إنبي مواجهة اليوم وفي رصيده 24 نقطة جمعها من 17 مباراة بعدما حقق الفوز في 6 مباريات، وتعادل في 6 مباريات، وخسر في 5 وسجل لاعبوه 19 هدفا واستقبلت شباكه 18هدفا.