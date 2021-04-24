شكرا لقرائتكم خبر عن بصورة كوميك بابلو إسكوبار.. صفحة الأهلى تغازل متابعيها في الذكري الـ114 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الصفحة الرسمية للنادى الأهلى الاحتفال بمرور 114 سنة على تأسيس القلعة الحمراء، التى تحل اليوم فى الـ 24 من شهر إبريل، وتشارك من حين لآخر منشورات لمتابعيها عبر منصاتها الرسمية بمواقع السوشيال ميديا المختلفة.

وفى صورة كوميك لأسطورة تجارة المخدرات بابلو إسكوبار التي انتشرت خلال الفترة الأخيرة ضمن منشورات السخرية، قررت الصفحة الرسمية للقلعة الحمراء، مغازلة متابعيها وجمهورها بمناسبة مرور الذكري الـ 114 على التأسيس، في إشارة منها إلى حالة الملل التي كانت تعيشها كرة القدم قبل تأسيس النادي.

ويظهر إسكوبار في الصورة التي نشرتها القلعة الحمراء، وهو يجلس فيها وحيداً بحديقة منزله في السجن الذى صممه خصيصاً لتنفيذ احدى العقوبات الصادرة ضده، واستحوذت تلك الصورة على الكثير من التريندات لفترة طويلة لتصبح أيقونة في عالم الكوميك.

واكتفت الصفحة الرسمية للمارد الأحمر، بنشر الصورة وكتابة تعليقها الساخر "الحياة قبل 1907"، وهو تاريخ تأسيس النادي الأهلى المصرى، الذى يعد الأكثر تتويجاً للبطولات في القارة الأفريقية.



بابلو إسكوبار

وتُوج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام، هي: 37 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى، بجانب التتويج بدورى الأبطال الأفريقى 9 مرات أعوام 1982 و1987 و2001 و2005 و2006 و2008 و2013 و2020.

كما نجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993.

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتُوج بالسوبر الأفريقى 6 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014، وحقق لقبا وحيدا بكأس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ21 لقبا قاريا حتى الآن.