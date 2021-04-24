شكرا لقرائتكم خبر عن السعيد وإكرامى ضمن الأفضل فى الجولة الخامسة بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" ثنائي نادي بيراميدز عبد الله السعيد وشريف إكرامي ضمن اختيارات الأفضل فى الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

واختارت الصفحة الرسمية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، على تويتر، هدف القائد عبد الله السعيد فى شباك نادى نكانا الزامبي بملعب ليفي موانواسا بمدينة ندولا الزامبية ضمن أفضل أهداف الجولة، وهو الهدف الذى ضمن لبيراميدز التأهل للدور ربع النهائي من البطولة القارية.

كما اختارت الصفحة التصدي الرائع للحارس شريف إكرامي في ذات المباراة ضمن أفضل تصديات الحراس في الجولة الخامسة من البطولة التي حل بيراميدز وصيفا في نسختها الأخيرة.

ويستعد بيراميدز لمواجهة الاتحاد السكندرى المقرر لها التاسعة والنصف مساء اليوم، السبت، باستاد الإسكندرية فى اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة بعدما خاض 17 مباراة فاز في 8 مباريات وتعادل في 4 لقاءات وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبوه 22 هدفا وتلقت شباكه 20 ومازال لديه مباراة مؤجلة، فيما يحتل بيراميدز المركز السادس برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 9 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 23 هدفاً وتلقت شباكه 17 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة.