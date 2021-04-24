شكرا لقرائتكم خبر عن خلاف داخل اتحاد الكرة لتأجيل قمة الأهلي والزمالك الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيطرت حالة من الجدل والخلاف داخل اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة بعد طلب الأهلي بشكل شفهى تأجيل لقاء القمة أمام الزمالك المقرر له 10 مايو المقبل فى الجولة الـ21 للدورى، بعدما تحدث مسئولو الأهلي مع أحمد حسام عوض عضو اللجنة الثلاثية بالجبلاية ورئيس لجنة الشباب السابق بالأهلي، وطلبوا منه تأجيل اللقاء بسبب ضغط المباريات والخوف على تعرض اللاعبين للإجهاد والإصابات خلال الفترة المقبلة.

ورفض أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية طلب مسئولى الأهلي الشفهى تأجيل مباراته أمام الزمالك، حتى الآن، بسبب ضيق الوقت ورغبة الجبلاية فى إنهاء الدوري في 30 سبتمبر المقبل.

في سياق مختلف، استقرت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة على إلغاء المباراة الفاصلة بين الأهلي والزمالك مواليد 99 على أن يصدر القرار بشكل رسمى بعد نهاية شهر رمضان المعظم ، ويأتي قرار اللجنة التى تدير الجبلاية للخروج من المأزق الحالي بعد رفض لجنة التظلمات وقف عقوبات لاعبى الزمالك مواليد 99 ، لذا استقرت اللجنة على إلغاء المباراة الفاصلة علي أن يتقاسم الفريقان لقب بطولة مواليد 99 هذا الموسم، وكان من المقرر إقامة المباراة 20 إبريل الجارى قبل تأجيلها لأجل غير مسمى.

وشهدت المباراة التى جمعت الفريقين فى ختام المسابقة واقعة غريبة بعدما احتفل الفريقان بالفوز بالبطولة، فى ظل عدم وجود لائحة واضحة للمسابقة من قبل اتحاد الكرة، حيث احتفل الأهلى باعتباره الفائز على أساس المواجهات المباشرة، بينما احتفل الزمالك باعتباره الأكثر تهديفا فى البطولة.