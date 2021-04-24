شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن للاعبي الاتحاد: مباراة اليوم أمام بيراميدز بـ6 نقاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر حسام حسن المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، لاعبي فريقه من التهاون في مباراة الفريق أمام بيراميدز والمقرر لها التاسعة والنصف مساء اليوم السبت، على ملعب الإسكندرية بالجولة الثامنة عشرة من الدوري الممتاز هذا الموسم.

وعقد العميد محاضرة مع لاعبي الاتحاد السكندري قبل التوجه لملعب الإسكندرية حثهم فيها على ضرورة بذل أقصى جهد لتحقيق الفوز، خاصة أن مواجهة بيراميدز تمثل محطة مهمة في الحفاظ على مقعد في المربع الذهبي المؤهل للمشاركات الإفريقية.

وقال العميد للاعبيه، إن مباراة بيراميدز بـ6 نقاط؛ لأنها أمام منافس مباشر على المراكز الأولى، مطالبا لاعبيه بتكرار الفوز على المنافس مثلما فعلها الفريق بالجولة الأولى في مباراة مثيرة تمثل أهم وأمتع مباريات زعيم الثغر هذا الموسم.

مباراة اليوم، يدخلها زعيم الثغر بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من وادى دجلة، بهدف دون رد في دور الـ16 لكأس مصر ليودع البطولة، فيما تأهل بيراميدز لدور الثمانية ببطولة الكونفدرالية، عقب فوزه على نكانا الزامبى بهدف دون رد.

وشهد آخر ظهور لزعيم الثغر في الدوري فوزا على المقاولون العرب برباعية مقابل هدفين في الجولة السابعة عشرة للمسابقة، فيما تعادل بيراميدز مع غزل المحلة بهدفين مقابل هدفين في آخر ظهور بالمسابقة.

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة، بعدما خاض 17 مباراة، فاز في 8 مباريات وتعادل في 4 لقاءات وخسر 5 مواجهات، وسجل لاعبوه 22 هدفا، وتلقت شباكه 20، وما زال لديه مباراة مؤجلة، فيما يحتل بيراميدز المركز السادس برصيد 27 نقطة، بعد أن لعب 17 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 9 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 23 هدفا وتلقت شباكه 17 هدفا، ومازالت لديه مباراة مؤجلة.