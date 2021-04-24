شكرا لقرائتكم خبر عن بيرلو: مواجهة فيورنتينا صعبة وعلاقتى برونالدو ممتازة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شدد أندريا بيرلو المدير الفني ليوفنتوس، على أنه يمتلك علاقة ممتازة مع كريستيانو رونالدو هداف اليوفي، مؤكدا أن اللاعب يغضب إذا لم يؤد بشكل جيد في المباريات أو التدريبات.

وقال بيرلو في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي قبل مواجهة فيورنتينا غدا الأحد، «أنا مقتنع بالروح التي أظهرها كل اللاعبين، لأننا نضع هدفا واحدا في عقولنا، وهو التأهل لدوري أبطال أوروبا، نحن سنواجه فريقا يقاتل من أجل تجنب الهبوط، لقد تلقينا أول هزيمة لنا في الموسم أمام فيورنتينا في ديسمبر الماضي، حيث لعبنا معظم المباراة ونحن بعشرة لاعبين، بالطبع لدينا الرغبة في التعافي من تلك الهزيمة وأمام خصم تاريخي ليوفنتوس».

وشدد بيرلو على أن فيديريكو كييزا، جناح الفريق، سيغيب عن المباراة بسبب الإصابة، بينما سيشارك جورجيو كيليني من الدقيقة الأولى من اللقاء.

وتابع المدرب الإيطالي «ديبالا يتحسن بشكل أكبر، ويحصل على مزيد من الدقائق، يؤدي بشكل أفضل في كل مباراة ويشعر بمزيد من التحسن. هذا هو موسمي الأول في العمل مع رونالدو، ولدي علاقة ممتازة معه، إنه يريد أن يؤدي بشكل جيد وإذا لم يفعل ذلك يكون غاضبا حتى في التدريبات، يريد دائما تقديم الدعم لزملائه وأن يكون ممثلا إيجابيا لهم، هدفنا يبقى كما هو التأهل لدوري الأبطال وهو امر مهم جدا، ولا يمكننا أن نجعل أي شيء يشتت انتباهنا، أنا مقتنع بأننا سنلعب المباراة بالتركيز الصحيح، الأجواء إيجابية، والفريق يريد أن يؤدي بشكل جيد ونشعر أننا ملزمون بتحقيق هذا الهدف».