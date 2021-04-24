شكرا لقرائتكم خبر عن ديبالا على طاولة العملاق المدريدى و 100 مليون يورو قيمة الصفقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، في تقرير لها، اليوم السبت، أن الأرجنتيني باولو ديبالا، نجم يوفنتوس، على طاولة اهتمامات أحد أندية الليجا.

ووفقا للصحيفة الإسبانية، فإن ديبالا على طاولة أتلتيكو مدريد في الميركاتو الصيفي المقبل، وأشارت إلى أن ديبالا من أكثر المعجبين بمواطنه دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، وظهر ذلك عندما تناولا العشاء معا منذ فترة طويلة في مدريد.

وأوضحت الصحيفة، أن عقد ديبالا مع يوفنتوس ينتهي في صيف 2022، ومفاوضات التجديد متوقفة حاليا بين الطرفين، وقد يسعى يوفنتوس لبيع ديبالا في الصيف المقبل، قبل أن يرحل مجانا عن النادي بنهاية الموسم الجديد.

وقالت الصحيفة الإسبانية إن أتلتيكو غير مستعد لدفع 100 مليون يورو للتعاقد مع ديبالا، وهو المبلغ الذي يطلبه يوفنتوس للتخلي عن اللاعب.