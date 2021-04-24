شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يمنع جهاز ولاعبي الزمالك من التصريحات الإعلامية ويهدد بعقوبات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عدم السماح لأعضاء الجهاز الفني أسامة نبيه وأحمد عبدالمقصود والجهازين الإداري والطبي واللاعبين بالإدلاء بأي تصريحات إعلامية خلال الفترة الحالية.

وأكد كارتيرون في قراره أن من يخالف ذلك سيتم تطبيق لائحة الفريق الاول لكرة القدم عليه.

كما قرر كارتيرون أن تكون التصريحات فقط من خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة من خلال المدير الفني.

وشدد المدير الفني للزمالك في قراره على أنه لن يسمح لأي فرد بالجهاز المعاون أو الجهازين الطبي والإداري واللاعبين بالإدلاء بتصريحات إعلامية إلا بموافقة كتابية من المدير الفنى للفريق.