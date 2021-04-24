شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة الزمالك يدرس السويحلي الليبي قبل مواجهة الغد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي الفريق الأول للكرة الطائرة رجال بنادي الزمالك ممثل مصر الوحيد في بطولة أفريقيا للأندية الأبطال مع نظيره السويحلى الليبى في الثالثة عصر غد الأحد بالدور قبل النهائي للبطولة.

ويدخل الزمالك اللقاء بعد تخطي عقبة الموانئ الكيني في الدور ربع النهائي بنتيجة ٣/١ في عدد الأشواط فيما تخطى السويحلي نظيره نيمو ستار الأوغندي بثلاثة أشواط نظيفة.

وكان الزمالك قد تصدر مجموعته الرابعة بثلاثة انتصارات على جي إس يو الكيني و أسبور الكونغولي ونيجيريا كاستوم بنتيجة واحدة بثلاثة أشواط نظيفة بعد تفوق فني على كل منافسيه.

وكان السويحلي قد تصدر المجموعة الثانية أيضا بالفوز بمبارياته الثلاث يليه بورت دوالا الكاميروني ثم رواندا إنرجى الثالث واخيرا اس او اى الايفوارى .

يذكر أن فريق السويحلي توج مؤخرا ببطولة الكأس المحلية في بلاده كما دعم صفوفه بالمحترف جورجي جارسيا القطري الجنسية من أصل كوبي للمشاركة بالبطولة الإفريقية الحالية.

وسيلتقي الفائز من الزمالك و السويحلي الليبي مع الفائز من الترجي وقليبية التونسيين في نهائي البطولة.

بينما يلتقي الخاسر من مباراتي دور نصف النهائي علي المركز الثالث بالبطولة.

وحرص الجهاز الفني للزمالك بقيادة محمد اللقاني ويعاونه كلا من هشام قطب مدرب عام ووليد عبد العال مدرب على متابعة فريق السويحلي الليبي بفيديوهات للمباريات السابقة من البطولة وكذلك متابعة الترجي بطل الدوري والكأس التونسي هذا الموسم أقوى المنافسين للزمالك لتحقيق لقبه الإفريقي السادس في هذه البطولة.