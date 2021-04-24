شكرا لقرائتكم خبر عن بعد التتويج بالدوري.. يد الزمالك تبحث عن استعادة لقب الكأس أمام الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك مع نظيره النادي الأهلي بنهائي بطولة كأس مصر في اللقاء الذي يجمع الفريقين في تمام العاشرة والنصف مساء اليوم، بصالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

وكان الزمالك قد تأهل لنهائي البطولة بعد الفوز على فريق هليوبوليس بنتيجة (29-30)، بينما فاز الأهلي على الزهور بنتيجة (32-32) في الدور نصف النهائي.

ويسعى الزمالك لاستعادة لقب كأس مصر حيث توج الفريق بآخر لقب عام ٢٠١٦ على حساب الأهلي بعدها توج هليوبوليس بلقب ٢٠١٧ وسموحة بلقب ٢٠١٨ و الأهلي بلقب ٢٠١٩ ولم يحدد موعد لحسم بطولة ٢٠٢٠ حتى الآن.

يخوض الزمالك المباراة بقائمة مكونة من: أحمد الأحمر، يحيى الدرع، هشام السبكي، محمود خليل، محمد على، أكرم يسري، مصطفى بشير، حازم ممدوح، خالد وليد، وسام نوار، عمر الوكيل، أحمد مؤمن صفا، على هشام نصر، مصطفى خليل، مازن رضا، محمد علاء، إبراهيم العربي، أحمد حسام.

ويقود الفريق فنيا حسين زكي المدير الفني وحسن يسري المدرب العام.

يذكر أن الزمالك هو صاحب الرقم القياسي في الفوز ببطولة كأس مصر برصيد ١٦ لقب مقابل ٧ بطولات للنادي الأهلي.

وكان الفريق قد توج ببطولة الدوري للمحترفين منذ أيام بعد الفوز على الأهلي ١٨/١٧ بالمباراة الفاصلة لحسم اللقب.