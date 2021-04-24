شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب: ما يحدث مخيب للآمال ولا نستحق اللعب فى دورى الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول، أن التعادل اليوم السبت، أمام نيوكاسل بنتيجة 1-1، على ملعب أنفيلد، ضمن الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي الممتاز، مخيب للآمال والأمر أصبح أكثر صعوبة.

وقال كلوب، «سجلنا هدفا رائعا، لكن لم نتمكن من حسم المباراة، ولم نلعب جيدا بصورة كافية، التعرض لهجمة مرتدة أمر وارد، لكن يتوجب علينا المواصلة والحفاظ على الكرة، وإجبارهم على الركض، أبقينا على أملهم، واستحقوا في النهاية تسجيل الهدف، فهم أحرزوا هدفا قبله، لكن لسوء حظ ويلسون أن الكرة اصطدمت بيده، لم نستفد من تلك الهدية، وهذا أمر يصعب تقبله، لا أعرف لماذا حدث ذلك، كان يجب أن نحافظ على الكرة، وبطريقة ما لم نقاتل بما يكفي، ولم نسيطر على المباراة».

وأضاف، «استحوذنا على الكرة بنسبة 70%، وكان يجب أن تصل إلى 80%.. خلقنا الكثير من الفرص ولم نسجلها، وبالتالي كان علينا صنع المزيد، ولم نفعل ذلك بصورة جيدة، قاتلوا من أجل التعادل، ولم نحصل نحن على أكثر من نقطة، والتي يشبه شعورها الاحساس الهزيمة، لم أرى اليوم أننا نستحق اللعب في دوري الأبطال الموسم المقبل».