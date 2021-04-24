شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد المغربي يكلف عموتة بخوض كأس العرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر اتحاد الكرة المغربي تكليف منتخب المحليين بخوض منافسات بطولة كأس العرب والمقرر إقامتها في قطر خلال شهر ديسمبر المقبل.

وكان المنتخب الشاب قد حقق لقب كأس الأمم الأفريقية للمحلين وذلك بعد تقديم أداء قوي ونتائج رائعة بقيادة المدرب الحسين عموتة.

وسيسمح الاتحاد المغربي لعموتة بالاستعانة بعناصر أساسية من المنتخب الأول خاصة في ظل احتمالية احتراف عدد كبير من عناصر فريق الشباب.

وأعلن الاتحاد الدولي «فيفا» عن تنظيم بطولة كأس العرب بمشاركة 22 منتخب على نفس ملاعب مونديال 2022 كتجربة قبل انطلاق كأس العالم.