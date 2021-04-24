شكرا لقرائتكم خبر عن مبابى يثير الرعب فى باريس سان جيرمان قبل قمة مانشستر سيتى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سادت حالة من القلق داخل فريق باريس سان جيرمان، بسبب كيليان مبابي، نجم الفريق الباريسي، وذلك قبل أيام قليلة من مواجهة مانشستر سيتي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتعرض مبابي لإصابة قوية في الدقائق الأخيرة من مباراة فريقه أمام ميتز، اليوم السبت، في الجولة 34 من الدوري الفرنسي، وخرج مبابي على إثر الإصابة من الملعب في الدقيقة 87، وشارك يوليان دراكسلر بدلًا منه.

ويلتقي باريس سان جيرمان مع مانشستر سيتي، الأربعاء المقبل، على ملعب حديقة الأمراء.