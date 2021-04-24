شكرا لقرائتكم خبر عن ديمبيلي أزمة جديدة فى برشلونة.. ويوفنتوس يتواصل مع وكيله والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «سبورت» الإسبانية، عن مخطط يوفنتوس، للتعاقد مع الفرنسي عثمان ديمبلي، خلال المرحلة المقبلة، حيث ينتهي عقد ديمبلي مع برشلونة بنهاية الموسم المقبل، ولم يتوصل لاتفاق حول توقيع عقد جديد حتى الآن.

وبحسب الصحيفة الكتالونية، فإن يوفنتوس تواصل بالفعل مع وكيل ديمبيلي، وطلب ضم اللاعب، لكنه اشترط الحصول عليه بشكل مجاني.

في الوقت نفسه، يرغب برشلونة في تجديد عقد نجمه الفرنسي، حيث طلب من وكيله، عقد جلسة لتمديد عقده حتى 2025، لكن اللاعب طلب تأجيل الأمر حتى نهاية الموسم، وهذا الأمر، فجر قلق برشلونة، الذي يعتقد أن اللاعب يرغب في كسب الوقت للرحيل مجانًا في صيف 2022.

ونوهت الصحيفة «إذا استمر ديمبلي في إصراره على عدم التفاوض بشأن التجديد، فإن برشلونة سيعرضه للبيع هذا الصيف مقابل مبلغ يتراوح بين 50 إلى 60 مليون يورو».