شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهدة مباراة الأهلي ضد إنبي بث مباشر .. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى اختبارًا مهمًا أمام نظيره إنبى فى التاسعة والنصف مساء اليوم السبت، بحثًا عن استعادة التوازن، على ملعب بتروسبورت فى المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة عشرة لبطولة الدورى الممتاز.

يذاع لقاء الأهلي وإنبي ضمن منافسات مؤجلات الأسبوع 13 من عمر مسابقة الدوري الممتاز على شبكة قنوات أون سبورت المالكة الحصرية لمباريات الدوري المصري الممتاز.

مازال الأهلى يعانى من أزمة الغيابات الكثيرة لعناصره بسبب الإصابات، حيث يفقد الفريق جهود عدد من أبرز نجومه، فى مقدمتهم على معلول ومحمد هانى وجونيور أجايى ومحمود وحيد وياسر إبراهيم وحمدى فتحى.

الأهلي وإنبي يلتقيان اليوم السبت 24-4-2021 عند الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة والعاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة ضمن منافسات مؤجلات الأسبوع 13 من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

وكان بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد أعلن قائمة الفريق استعدادا لمباراة إنبي، المقرر لها التاسعة والنصف مساء اليوم السبت، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

محمد الشناوي وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة ومحمود عبدالمنعم كهربا ومروان محسن ومحمد شريف ووليد سليمان وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وناصر ماهر وأكرم توفيق وطاهر محمد ووالتر بواليا ومصطفى شوبير ومحمد حسام وأحمد نبيل.

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: بيكهام - رامي ربيعة - بدر بانون - أكرم توفيق

أليو ديانج- عمرو السولية

قفشة - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر

محمد شريف

محمود جاد

علي فوزي - رامي صبري - إبراهيم القاضي - مصطفى دويدار.

مصطفى ياسر - أحمد العجوز- مصطفى شلبي - كريم فؤاد - مهاب ياسر.

جون اوكوي.