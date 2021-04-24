شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس يغرى دوناروما بـ 10 ملايين يورو فى الموسم من اجل خطفه من ميلان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يتحرك يوفنتوس الإيطالى لتوجيه ضربة قاضية لغريمه أي سى ميلان، بخطف حارسه الأساسي جيانلويجي دوناروما، والذى ينتهي عقده مع ميلان بنهاية الموسم المقبل، ويحاول الروسونيري حاليا للتوصل إلى اتفاق حول توقيع عقد جديد، مع الحارس الدولى.

وكشفت صحيفة «كوريري ديللو سبورت» الإيطالية، ان يوفنتوس يستهدف ضم دوناروما بشكل مجاني بعد انتهاء عقده في سان سيرو.

وقالت الصحيفة ان يوفنتوس ينوى تقديم راتب قدره 10 ملايين يورو من أجل إقناع دوناروما بعدم التجديد لميلان أو عدم التفاوض مع أي أندية أخرى، خاصة بعد ما تردد عن رغبة باريس سان جيرمان في ضمه.

وكانت تقارير قد أشارت إلى أن ميلان حدد 8 ملايين يورو في الموسم لدوناروما كحد أقصى، وختم التقرير بأنه حال نجح يوفنتوس في ضم دوناروما، فإنه سيتخلص من حارسه البولندي فيوتشيك تشيزني.