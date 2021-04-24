شكرا لقرائتكم خبر عن موندو ديبورتيفو: ميسى ينتظر عرض التجديد من برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «موندو ديبورتيفو»، ان ليونيل ميسي قائد برشلونة، ينتظر عرض ناديه، لتجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وضغط ميسي بكل قوة في الصيف الماضي، من أجل مغادرة برشلونة، في ظل خلافاته مع مجلس جوسيب ماريا بارتوميو، لكن الأمر هدأ نسبيا منذ تولي خوان لابورتا رئاسة النادي، وقاد البلوجرانا مؤخرا لتحقيق لقب كأس إسبانيا.

وبحسب الصحيفة الإسبانية القريبة من النادى الكتالونى، فإن ميسي ينتظر حاليا عرض برشلونة لتجديد عقده، على الرغم من نيته في عدم اتخاذ قرار قبل نهاية الموسم، وأضافت الصحيفة أن ميسي يضع كامل تركيزه على لقب الليجا، في ظل احتدام المنافسة مع أتلتيكو وريال مدريد.

ويدرك ميسي، أن البارسا لم يعرف بعد وضعه الاقتصادي في الموسم الجديد، ومدى قدرته على دعم الفريق بلاعبين جدد، وأكدت الصحيفة، أن أكثر ما يهم ميسي، هو مشروع الفريق، ومدى القدرة على إبرام صفقات من العيار الثقيل، من أجل حصد لقب التشامبيونزليج.

واختتمت بأن لابورتا ينوي التعاقد مع إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، لإقناع ميسي بالتجديد، لكن ذلك سيكون صعبا، حال تدخل كبار البريميرليج، وريال مدريد.