شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يقاتل للحصول على مبابى.. الاستغناء عن 6 لاعبين وقرض مفتاح انضمام الجوهرة الفرنسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يقاتل ريال مدريد من أجل التعاقد مع كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، رغم تصريحات فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي، التي يتحسر خلالها على عدم تنفيذ مشروع دوري السوبر.

ونقلت صحيفة «لو باريزيان» تصريحات بيريز التي يقول فيها «بدون دوري السوبر الأوروبي، لا مجال لإتمام صفقات كبرى»، ويتزامن ذلك مع خسائر مالية للفريق الملكى قيمتها 400 مليون يورو في آخر موسمين بسبب كوورنا.

وأضافت الصحيفة: «رغم اللهجة المحبطة التي تحدث بها بيريز، لكنه لن يتخلى عن صفقة مبابي، ويعتبرها بمثابة التزام سياسي ورياضي واقتصادي».

وأشارت إلى أن بيريز عليه إبرام صفقة قوية صيف العام الجاري، لإنهاء المعاناة الهجومية للفريق، ويدرك أن صفقة مبابي والاستثمار فيها، ربما تخلص ريال مدريد من توابع الأزمة المالية.

وأشارت الصحيفة: «التعاقد مع مبابي، سيحقق للريال مكاسب تجارية وإعلامية هائلة وأرباح اقتصادية، ستشبه مع حققه بيريز في ولايته الأولى والتعاقد مع جالاكتيكوس بينما كان النادي مثقلا بالديون أو مثلما فعل في صيف 2009 عندما تعاقد مع كاكا وكريستيانو رونالدو وبنزيما».

وكشفت أن بيريز ومعاونه أنخيل سانشيز المدير العام للنادي، عكفا خلال الأشهر الأخيرة، على إعداد خطة اقتصادية لتوفير ثمن مبابي وراتبه.

وذكر تقرير الصحيفة أن إدارة الملكي تحظى بدعم العديد من البنوك، التي لن تمانع تقديم قرض لإتمام صفقة مبابي، بخلاف مبيعات تتراوح ما بين 100 و150 مليون يورو من خلال الاستغناء عن بعض اللاعبين مثل بيل، إيسكو، مارسيلو، يوفيتش، ماريانو وسيبايوس.

وتابعت أن مسؤولي ريال مدريد متفائلون بقدوم مبابي، ويعتبرون الصفقة، أفضل طريقة لضمان استمرار زين الدين زيدان.

وأتمت الصحيفة تقريرها أن ضم مبابي كان شرطا أساسيا لزيدان عند عودته لقيادة ريال مدريد في 2019، ويدرك بيريز، أنه بدون زيدان وعلاقته القوية بمبابي، سيكون إقناع اللاعب الفرنسي صعبا.