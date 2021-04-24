شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالأهلي: معلول يحتاج 15 يومًا قبل مشاركته في المباريات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مصدر داخل النادى الأهلى إن على معلول الظهير الأيسر للأهلى أمامه 15 يوما للسماح له بالمشاركة في المباريات الرسيمة، وذلك حتى يكون قد تماثل للشفاء تماما من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الخلفية والتى أبعدته عن المشاركة منذ مواجهة الأهلى وبايرين ميونخ يوم 8 فبراير الماضى بكأس العالم للأندية التي أقيمت في قطر .

وأضاف المصدر أن معلول سيعود للمشاركة في التدريبات الجماعية مطلع مايو لكن قرار مشاركته في المباريات سيتأخر وذلك بناء على نصيحة طبيب منتخب تونس ناصر الشيملى الذي حذر من التعجل في إشراك اللاعب، خاصة بعد الانتكاسة التي تعرض لها بسبب التعجل في مشاركة خلال المباريات.

وتابع المصدر أن بيتسو موسيمانى المدير الفنى يرفض الضغط على اللاعب من أجل المشاركة وترك له الحرية في العودة، بعد التنسيق مع طبيب نسور قرطاج ويحرص المدرب على متابعة حالة معلول بشكل مستمر من أجل تحفيزه والشد من أزره خلال فترة التأهيل التي يخضع لها.

وبدأ معلول مرحلة الجرى حول الملعب، وسيؤدى تدريبات الكرة خلال أيام وينتظر المشاركة في تدريبات فريقه الجماعية مطلع الشهر المقبل.

وغاب على معلول عن الأهلى منذ الإصابة في مباراة فريقه ضد بايرن ميونخ الألمانى في نصف نهائى كأس العالم للأندية وتحديدا يوم 8 فبراير الماضى.