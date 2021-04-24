شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ جاهز للمشاركة مع بيراميدز أمام الزمالك مطلع مايو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بات أحمد الشيخ لاعب بيراميدز جاهز للمشاركة مع مباراة فريقه أمام الزمالك المقررة يوم 2 مايو المقبل فى الجولة التاسعة عشر لبطولة الدورى الممتاز وذلك بعد تحسن حالتة من الاصابة التى تعرض لها فى الغضروف الداخلى ووتر ردفى بالركبة والتى أبعدتة عن المشاركة مع بيراميدز خلال 17 مباراة .

ويواصل الشيخ تنفيذ برنامج التأهيلى تحت إشرف الجهاز الطبى للفريق وينتظر أن يخضع اللاعب لاختبارطبى خلال الأيام المقبلة للاطمئنان على حالتة والتاكد من قدرتة على المشاركة بدون خوف على حالتة .

وطلب لأرجنتينى رودلفو أروابارينا المدير الفنى لبيراميدز ، تقرير عن حالة اللاعب حتى يطئمن على جاهزية كل العناصر قبل مواجهة الزمالك حيث يحتاج المدير الفنى جاهزية كل لاعبيه خلال الفترة المقبلة .

ويخوض بيراميدز مواجهة صعبة أمام الاتحاد السكندرى ف التاسعة والنصف مساء اليوم، السبت، باستاد الإسكندرية فى اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة بعدما خاض 17 مباراة فاز في 8 مباريات وتعادل في 4 لقاءات وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبوه 22 هدفا وتلقت شباكه 20 ومازال لديه مباراة مؤجلة، فيما يحتل بيراميدز المركز السادس برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 9 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 23 هدفاً وتلقت شباكه 17 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة.