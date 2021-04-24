شكرا لقرائتكم خبر عن بوجبا يوضح موقفه من الصيام خلال أيام المباريات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الفرنسي بول بوجبا لاعب فريق مانشستر يونايتد، إنه يحافظ على صيام شهر رمضان منذ سنوات بمساعدة خبير تغذية.

وأضاف في تصريحات للموقع الرسمي لفريقه: «إنني معتاد على الصيام منذ سنوات، لدي خبير تغذية متخصص أيضًا يقدم لي المساعدة بشأن ما يجب تناوله وأيضًا عندما أتدرب، إنه يعطيني بعض الأشياء، وبعض البروتين، لذلك لا أفقد الكثير من العضلات».

وأكمل بوجبا تصريحاته: «الصيام جيد، وأنا محظوظ بحالة الجو المعتدلة وهو ما يسهل لي التعامل عكس الطقس الحر الذي قد أجد فيه صعوبات».

وأنهى الدولي الفرنسي حديثه بالتعبير عن فخره بمناسبة خوضة اللقاء رقم 200 بقميص مانشستر يونايتد والتأكيد على أهمية تحقيق الفوز ومطاردة مانشستر سيتي في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.