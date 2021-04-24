شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس: باهر المحمدى سيخوض تجربة إحتراف خارجية والكلام عن انتقالة للاهلى غير منطقى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال تامر النحاس وكيل اللاعبين، أن باهر المحمدي مدافع الإسماعيلي سيخوض تجربة إحتراف خارجية عقب تماثلة للشفاء.

وأضاف النحاس عبر إذاعة الشباب والرياضة، إن الحديث عن توقيع باهر للأهلي وإتمام الصفقة غير منطقي بالمرة في الفترة الحالية خاصة أن اللاعب مازال مصابًا ولا يفكر سوى في العودة للمستطيل الأخضر في أقرب وقت.

وأشار إلى أن باهر سعيد باللعب للإسماعيلي ووجهته المقبلة ستكون إلى خارج مصر خاصة أنه تلقى بالفعل عدة عروض قبل إصابته في الركبة التي أبعدته عن الملاعب لفترة تتجاوز 6 شهور.

وأكد أنه لا صحة لتفاوض نادي بيراميدز مع إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي لتولي قيادته في الفترة المقبلة، مستبعداً فكرة رحيل جلال في الموسم الحالي عن الدراويش.

وأوضح أن تجديد عقد جلال مع الإسماعيلي وارد ولكن بعد نهاية عقده الحالي الذي يمتد لنهاية الموسم وسيتم تقييم التجربة من جانب جلال وإدارة الإسماعيلي خاصة أن هناك مهمة خاصة للفريق حاليًا وهي البقاء بالدوري.

وتطرق النحاس إلى لاعبه محمود علاء مدافع الزمالك مؤكدًا أن علاء أحد اللاعبين الموهوبين ولا يفكر في الرحيل عن الفريق الأبيض كما أنه تلقى عرضًا سعوديًا في بداية الموسم وتم رفضه.

وأضاف: «إذا تلقى علاء عرضًا من خارج مصر يتوافق مع مصلحة الزمالك فلا مانع في رحيل اللاعب ولكن لا بد من موافقة الزمالك».