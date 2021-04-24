شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يهنئ الجماهير بذكر تأسيس الأهلي ويؤكد : الانتماء له شرف (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

ألقى محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي، كلمة بمناسبة حلول الذكرى الـ114 لتأسيس النادي، عبر خلالها عن شكره للمؤسسين وعدد من الرسائل للمعاصرين.

وبدأ بيبو حديثه الذي نشرته الصفحة الرسمية للأهلي قائلاً «هذا يوم غير عادي للأهلاوية، لأنه عيد ميلاد الأهلي 24 إبريل، كل سنة والأهلي بخير، كل سنة والأهلي هو المعلم والقائد ومصدر السعادة والفخر لجماهيره وأعضائه، ودائما رقم واحد ليس مصر فقط ولكن في إفريقيا والوطن العربي، ونتمنى أن يكون لنا دور على المستوى العالمي».

وواصل «يجب أن نوجه الشكر للرجال العظام أصحاب فكرة إنشاء النادي الأهلي، حتى يكون نادي الشعب والنادي الوطني، فكروا وخططوا على طاولة أصغر من التي نجلس عليها حاليا، سنظل ممتنين لهؤلاء الرموز العظام أصحاب الفضل في الانطلاقة الأولى لنادي القرن».

وتابع الخطيب «أود تهنئة جمهور الأهلي العظيم الذي يشاركنا في اللحظات المُرة قبل الحلوة ويدفعنا إلى الأمام، جمهور الأهلي يعطي يوميا دروسًا في الإخلاص والعطاء بلا مقابل دون انتظار شيء من أحد، حبه هو من يدفع الأهلي، أود أيضا تهنئة أعضاء الجمعية العمومية في مسيرة النادي الأهلي على مر الأجيال، الجمعية العمومية واعية وتخشى على النادي من أي شيء يمس مسيرة النادي، ويجنبون عواطفهم من أجل مصلحة الأهلي، لذلك نراهن دائما على أعضاء النادي الأهلي».

وأكمل «وجه الشكر لمجالس الإدارات السابقة على مدار الأجيال السابقة منذ 1907، الكل كان لهم دور لأن كلنا أجيال نسلم بعضنا البعض، ونسعى لخدمة النادي، ونسعى لوضع الأهلي في المكانة التي يستحقها، رسالتي إلى منظومة العمل الحالية في النادي، الانتماء في الأهلي مسؤولية كبيرة والعمل في الأهلي ومن أجل الأهلي شرف كبير، الأهلي خيره على الجميع، كل من اقترن اسمه بالأهلي له فضل عليه بعد فضل الله، يجب أن نعمل بأقصى جهد بما يوازي قيمة وقدر الأهلي، وبالشكل الذي يحقق طموحات الجماهير والأعضاء، علينا مسؤولية كبيرة والأهلي يستحق أن نضحي من أجله».

واختتم محمود الخطيب حديثه قائلاً «العالم كله ينظر للأهلي، وصلنا إلى أن كل بلد في العالم تعرف أن هناك النادي الأهلي في مصر وتعرف ما يحققه، وكلنا شركاء في هذا، وحتى نبقى كذلك يجب أن نستمر بهذا الشكل».