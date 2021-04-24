شكرا لقرائتكم خبر عن كانتونا وجريليش في إعلان يورو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يشارك أسطورة مانشستر يونايتد الفرنسي إيريك كانتونا في إعلان تجاري سيتم بثه في بطولة أمم أوروبا في الصيف.

وسيظهر في إلاعلان أيضاً نجم منتخب إيطاليا السابق فرانكو باريسي فيما أكد كابتن أستون فيلا المصاب جاك جريليش (25 عاماً)، مشاركته في الإعلان، وأنه سيكون ضمن قائمة مدرب إنجلترا جاريث ساوثجيت.

ويواجه جريليش منافسة في الموقع من نجم سيتي فيل فودن ونجم تشيلسي ميسون ماونت ونجم اليونايتد المعار إلى ويست هام جيسي لينجارد.