اخبار الرياضه

كانتونا وجريليش في إعلان يورو

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن كانتونا وجريليش في إعلان يورو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يشارك أسطورة مانشستر يونايتد الفرنسي إيريك كانتونا في إعلان تجاري سيتم بثه في بطولة أمم أوروبا في الصيف.

وسيظهر في إلاعلان أيضاً نجم منتخب إيطاليا السابق فرانكو باريسي فيما أكد كابتن أستون فيلا المصاب جاك جريليش (25 عاماً)، مشاركته في الإعلان، وأنه سيكون ضمن قائمة مدرب إنجلترا جاريث ساوثجيت.

ويواجه جريليش منافسة في الموقع من نجم سيتي فيل فودن ونجم ميسون ماونت ونجم اليونايتد المعار إلى ويست هام جيسي لينجارد.

الكلمات الدلائليه
احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا