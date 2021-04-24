شكرا لقرائتكم خبر عن جوارديولا: البريميرليج وأوروبا أهم الألقاب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

لمّح الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لإراحة بعض لاعبيه المهمين الأحد في نهائي كاس الرابطة أمام توتنهام وذلك لأهمية رحلته للعاصمة الفرنسية باريس يوم الأربعاء المقبل لمواجهة باريس سان جيرمان وضمان أول تأهل على الإطلاق للفريق لنهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال جوارديولا الذي أراح بعض لاعبيه في مباراة خسارة نصف نهائي كاس الاتحاد أمام تشيلسي: «عندما نبدأ الموسم، نتعامل مع كل مباراة بنفس الجدية لكن لقب البريميرليج يأتي أولاً ثم لقب أوروبا ثم بعدها لقب كأس الاتحاد ولقب كاس الرابطة، نريد الفوز بالرباعية وسنلعب للفوز بكأس الرابطة لكن لدينا باريس سان جيرمان ومواجهة كريستال بالاس في الدوري، بالعادة تنتهي بطولة كأس الرابطة في فبراير لكن للأسف لم تنته بعد هذا الموسم ونحن حالياً في أكثر الأوقات حسماً».

وارتفعت معنويات الفريق بعودة البلجيكي كيفن دي بروين والأرجنتيني سريجيو أجويرو للتمرينات، فيما أكد النادي رسمياً صفقة شراء جناح فلومينيزي كايكي (17 عاماً) الذي يوضف في البرازيل بأنه «نيمار الجديد» مقابل 8.7 مليون إسترليني بالإضافة إلى مكافآت مستقبلية بناء على الأداء.