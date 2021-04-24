شكرا لقرائتكم خبر عن ختام بطولة كأس رئيس الدولة للمبارزة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت على الصالة الرياضية في نادي بني ياس الرياضي فعاليات بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للمبارزة للموسم الرياضي 2020-2021 لفئة العمومي، بحضور المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للمبارزة، واللواء دكتور أحمد ناصر الريسي رئيس مجلس إدارة نادي بني ياس، وعبد المحسن فهد الدوسري الأمين العام المساعد لهيئة الرياضة، وسهيل سعيد العامري رئيس شركة بني ياس للألعاب الرياضية، والدكتورة هدى عبد الرحمن المطروشي الأمين العام لاتحاد الامارات للمبارزة، وأعضاء مجلس ادارة نادي بني ياس.

وشهدت منافسات اليوم الأخير الذي تم تخصيصه للسيدات سيطرة كاملة لفتيات نادي بني ياس الرياضي بفوزهن بألقاب المسابقات الثلاثة «الايبيه والفلوريه والسابر»، حيث حلقت البطلة الأولمبية إيناس بوبكري لاعبة بني ياس بلقبي مسابقتي سلاحي «الايبيه والفلوريه» بعد تقديمها عروضاً قوية، وسط منافسة حماسية.

وفي مسابقة سلاح الايبيه استطاعت بوبكري حسم اللقب لصالحها بعد فوزها في المباراة النهائية على العنود مبروك لاعبة مؤسسة المرأة في الشارقة بنتيجة 15/10، فيما حلت كل من عائشة عبيد وزينب الحوسني في المركز الثالث.

وفي سلاح الفلوريه لم تجد بوبكري صعوبة أيضاً في الفوز باللقب أيضاً بعد تغلبها بسهولة في المباراة الختامية على زميلتها لاعبة نادي بني ياس نورا البريكي بنتيجة 15/3، وحلت كل من شهد خرام لاعبة ناي شباب الأهلي، وفاطمة الكعبي لاعبة نادي بني ياس في المركز الثالث.

وفي مسابقة سلاح السابر «السيف العربي» حصدت اللقب البطلة إيمان بن شعبان لاعبة بني ياس أيضاً بعد تفوقها على شهد خرام بنتيجة 15/3 حيث كان لعامل الخبرة واللياقة البدنية الكبيرة الدور الأكبر في حسم اللقب لصالحها وحلت كل من شما الشحي لاعبة نادي الفجيرة ونورة البريكي في المركز الثالث.

وفي ختام المنافسات التي استمرت حتى منتصف الليل قام المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، واللواء دكتور أحمد ناصر الريسي، وعبد المحسن فهد الدوسري، وسهيل العامري، والدكتورة هدى المطروشي بتتويج الفائزات.

ووجه المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي الشكر إلى اللجنة المنظمة للبطولة لجهودها الكبيرة في إخراج الحدث بأفضل صورة، في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية بأدق المعايير المعتمدة من الجهات المختصة، وأعرب عن سعادته بنجاح البطولة التي تحمل الجزء الأكبر من المسؤولية فيها مجلس ادارة نادي بني ياس الرياضي، ووفر لها كل مقومات النجاح.

كما وجه المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي الشكر إلى كافة أندية الدولة التي حرصت على المشاركة في البطولة الأغلى على قلوب الجميع والتي تحمل اسم كأس صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله»، مشيراً إلى أنها أقيمت في ظل ظروف استثنائية، ومع ذلك حققت كل الأهداف المنشودة، وتغلبت على كل التحديات، وأكد خلالها نادي بني ياس قدرته على استضافة كبرى البطولات القارية والعالمية للعبة المبارزة بسواعد أبنائنا الموطنين، في الجوانب الفنية والتحكيمية والتنظيمية، وهو ما يعكس نجاح خطط وبرامج الاتحاد في تأهيل العناصر المواطنة خلال السنوات القليلة الماضية.