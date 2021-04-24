شكرا لقرائتكم خبر عن بولو الحبتور يفوز على «أنكورا» ويلاقي «هيسكث» الأربعاء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق فريق الحبتور للبولو، أول فوز له في بطولة شهر إبريل خاتمة بطولات الموسم الحالي، والتي ينظمها نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية وتختتم الجمعة المقبل.

شهدت البطولة التي تشارك فيها 3 فرق هي الحبتور وأنكورا وهيسكث وبهانديكاب 6 جول مباراة واحدة في اليوم الافتتاحي، حيث لعب فريق الحبتور بقيادة محمد الحبتور أمام فريق أنكورا بقيادة خالد العمران وانتهت المباراة لصالح فريق الحبتور بنتيجة أربعة أهداف ونصف «جول» مقابل ثلاثة أهداف بعد مباراة قوية ومثيرة من أربعة أشواط.

جاءت البداية هادئة من الفريقين وانتهى الشوط الأول بتقدم الحبتور بهدف ونصف مقابل لاشيء، وفي بداية الشوط الثاني نجح فريق أنكورا في إحراز هدفه الأول، ليرد عليه دياز البريدي بتسجيل هدفين تباعاً لينتهي الشوط بتقدم الحبتور بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وفي الشوط الثالث، أحكم فريق أنكورا قبضته على منطقة المناورات وحد من خطورة فريق الحبتور، وقبل نهاية الشوط خطف هدفاً ثانياً، وواصل فريق أنكورا شن هجماته على مرمى الحبتور وأثمر هذا الضغط عن هدف ثالث، ليتأزم الموقف وينفرد حبتور الابن بالمرمى ولكنه أهدر فرصة ذهبية، ثم أضاع أنكورا هدفاً محققاً وسط غابة من السيقان «الخيول»، ولكن تعود الهجمة للحبتور ليخطف اريارتي هدفاً غالياً يريح أعصاب جماهير الحبتور الذين تنفسوا الصعداء، لينتظر الحبتور لقاء هيسكث القوي يوم الأربعاء، بينما يلتقي يوم الاثنين فريق أنكورا الجريح بقيادة خالد العمران وفريق هيسكث القوي بقيادة رجا أبو الجيبين، في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين، حيث يسعى فريق أنكورا إلى تضميد جراحه على حساب هيسكث حتى يضمن لعب المباراة النهائية أمام الحبتور مرة ثانية ويرد اعتباره، وفي المقابل حاول فريق هيسكث تقديم عرض قوي خاصة بعد أن تكشفت أوراق الفرق المنافسة له في المباراة الافتتاحية، يضمن الفوز وليكون طرفاً في المباراة النهائية.