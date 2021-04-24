فرج عامر يكشف: الأهلي يفاوض حسام حسن.. وأتمنى انتقاله للقلعة الحمراء

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، أن مهاجم الفريق السكندري حسام حسن يمتلك عرضاً سعودياً وآخر إماراتياً.

وقال عامر، في مداخلة هاتفية لبرنامج "النجوم في رمضان" الذي تقدمه الإذاعية نجلاء حلمي والناقد الرياضي محمد عراقي عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة،: "أتمنى أن يرتدى حسام حسن قميص الأهلى فهو لاعب مميز".

وأضاف رئيس نادي سموحة: "حسام حسن يثق في ويعتبرنى والده، واللاعب يمتلك عرضاً سعودياً وآخر إماراتياً ولو جاء له عرض من الزمالك سندرسه ولكن أتمنى أن يلعب للأهلي".

وتابع فرج عامر: "مفاوضات الأهلي والزمالك مع حسام حسن لاتزال جارية فهو مهاجم متميز للغاية".

وأكد أنه لم يخطط لإقالة أحمد سامي المدير الفني لسموحة من منصبه حال الخسارة من الأهلي، قائلاً: "أحمد سامي جدد عقده معنا موسماً أخر ولم نكن ننوي الإطاحة به من منصبه حال الخسارة من الاهلى في المباراة التي فزنا بها مؤخراً".

وأضاف عامر: "بعض الفرق تنزع نقاط مباراة الاهلي من حساباتها قبل المباريات والبعض الاخر يصرف مكافأت إجادة على الأداء الجيد أمام ثالث العالم وبطل أفريقيا ولكننا فزنا بأداء متميز وسموحة لم يخسر هذا الموسم إلا مرة واحدة".

وأكمل: "الناس تخيلت أننا سنتهاون أمام الاهلى وكان لدى شعور بإمكانية أن نفوز بالمباراة على طريقة لعبة التنس".

وأعلن فرج عامر أنه سيطلب إستعارة ناصر ماهر صانع العاب الاهلي مجدداً، قائلاً: "في حالة استمرار استبعاد ناصر ماهر من تشكيلة الاهلى سأطلب استعارته مجدداً لان رحيله سبب لنا هزة في بداية الموسم"، مضيفاً: "راهنت على رحيل أحمد عبد القادر المعار من الاهلى وأتوقع أن يزداد بريقه مع سموحة في الأسابيع المقبلة".

وعن جلساته مع الخطيب وحسن حمدى وحسن مصطفى، علّق فرج عامر قائلاً: "نجتمع على الخير دائماً ولم نفكر في الاجتماع لإيذاء أي شخص ، تربطنا علاقات وطيدة وكذلك تجمعنا هواية الصيد ، واليوم في الإسكندرية سيكونون على مائدتى مدعويين للإفطار معى"، وأكمل :" هؤلاء شخصيات ذو قامة في الساحة الرياضية ، الخطيب لاعب عظيم وشخصية جميلة ورئيس اكبر نادى ، وحسن مصطفى مثلى الأعلى وصاحب أعلى منصب في الرياضة المصرية ، وحسن حمدى يملك تاريخ ناصع البياض".