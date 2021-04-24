شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة تجمع رجب بكار ومسئولى سيراميكا لتحديد موقفه من الانتقال للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مسئولو سيراميكا جلسة مع رجب بكار خلال الأيام المقبلة لحسم مصيره من البقاء داخل صفوف الفريق الصاعد حديثا لدورى الأضواء والشهرة أو الرحيل إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشف مصدر مسئول داخل جهاز الكرة بفريق سيراميكا أن اللاعب بات على رادار الزمالك فى خريطة التعاقدات الصيفية لتدعيم الجبهة اليمنى، مؤكدا أن اللاعب أصبح هدفا لأندية القمة بعد المستوى الجيد الذى ظهر عليه.

وأوضح المصدر أن مسئولى سيراميكا وعدوا اللاعب بتحديد مصيره خلال الأيام المقبلة، سواء بالبقاء داخل صفوف الفريق أو الرحيل، الأمر الذى تقبله رجب بكار بصدر رحب مؤكدا لهم أنه سيركز مع سيراميكا لوضعهم في مكانة متقدمة بالدوري.

وانتقل رجب بكار إلى سيراميكا من بيراميدز موسما على سبيل الإعارة مع وجود بند يسمح لنادي سيراميكا بشراؤه عقب نهاية الإعارة.

من ناحية أخرى، قاد ضياء السيد، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا، أول تدريب لفريقه وسط أجواء من الحماس والتحفيز، لتشجيع اللاعبين على استعادة النتائج الإيجابية وعودة الثقة التي فُقدت بعد الخروج من كأس مصر أمام المقاصة.

وظهر ضياء السيد في التدريبات خلال منحه التعليمات للاعبين، وخصوصا الثنائى صالح جمعة ومحمد إبراهيم، كما كان برفقته عادل مصطفى المدرب العام، والذى اتضحت عليه أجواء التركيز هو الآخر مع اللاعبين.

وغاب عصام الحضري، مدرب حراس المرمى الجديد، عن أول تدريب؛ لظروف سفره خارج البلاد، حيث يتواجد حاليا بالإمارات؛ للحصول على الدورات التدريبية.