شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف نجمك.. هانى رمزى "أمير المحترفين" بالبوندزليجا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "اعرف نجمك" معلومات يقدمها ”الخليج 365” بشكل يومى خلال شهر رمضان المبارك، عن نجوم مختلفين فى مجال كرة القدم، نجحوا فى خطف قلوب عشاق الساحرة المستديرة بمستواهم داخل المستطيل الأخضر، وأخلاقهم التى ساهمت فى حب الجماهير، ونتناول فى قصة اليوم أبرز معلومات عن هانى رمزى نجم الأهلى والمنتخب الوطنى الأسبق وعميد اللاعبين المصريين بالدورى الألمانى والذى لعب فيه أكثر من 15 عاما .

ولد هاني رمزي ولد يوم 10 مارس 1969 بحي عابدين بمحافظة القاهرة لأسرة مصرية قبطية أرثوذكسية وله أخت واحدة تُدعى مريم، بدأ في ممارسة كرة القدم وهو في سن العاشرة وشاهده آنذاك كشاف نادي الترسانة وحاول إقناعه بالانضمام لأشبال النادي ولكن والده السيد جودة رمزي رفض بشدة أن ينضم ابنه للترسانة.

ذهب به والده وخاله إلى النادي الأهلي فشاهده مصطفى يكن وقرر ضمه إلى أشبال القلعة الحمراء وبعد تألقه مع أشبال النادي حصل هاني رمزي علي أول مكافأة في حياته نظير التوقيع للأهلي، وكانت 10 آلاف جنيه، ثم تدرج هاني فى أشبال النادى وانضم للمنتخب الوطني للناشئين حتى أصبح كابتن الفريق تحت 17 سنة والذى كان يتولى تدريبه في ذلك الوقت أحمد رفعت .

ورغم صغر سن هانى رمزي فقد لفت الأنظار بشدة وانضم إلى الفريق الأول بالنادي الأهلي وكان عمره لا يتجاوز الـ 18 عامًا، ونظرًا لتألقه الشديد في هذه السن الصغيرة ضمه محمود الجوهري إلى منتخب مصر الأول وكان الفريق يستعد لتصفيات كأس العالم التي نجح فيها الفراعنة في الوصول إلى المونديال للمرة الثانية في تاريخه، وكان كأس العالم بإيطاليا هو مفتاح النجاح والشهرة لـهاني رمزي الذي كان عمره وقتها 20 عامًا وبالفعل يجذب هاني أنظار السماسرة الأوروبيون ويسعى خلفه نادي نيوشاتل السويسري ليصبح أصغر محترف مصرى.

وفي عام 1990 ينجح رمزى في أن يكون نجم فريقه السويسري نيوشاتل رغم صغر سنه ويطلق عليه السويسريون لقب الصخرة لما يتمتع به اللاعب من صلابة وقوة في مركز الليبرو ، وفى 1994 ينتقل اللاعب الدولى إلى الدوري الألماني "البوندزليجا" ليبدأ فترة التوهج الكروى من بوابة فيردر بريمن أحد الأندية الكبرى في ألمانيا مقابل مليون ونصف المليون دولار لمدة ثلاث سنوات ليكون أغلى لاعب مصري بالإضافة لكونه الأول في الدوري الألماني.

بعد الحصول على كأس الأمم الأفريقية عام 1998 وبتوصية من مدرب نادي كايزرسلاوترن السابق أوتو ريهاجل انتقل هاني رمزي مع صديقه سمير كمونه من فيردر بريمن إلى كايزر سلاوترن وكان الفريق وقتها يحمل لقب بطل الدوري الألماني ورغم أن مركز اللاعب هو قلب الدفاع إلا أن هاني أحرز مع كايزر سلاوترن 8 أهداف ليصبح المدافع الهداف.

ولكن في أبريل عام 2003 أصيب هاني بقطع في الرباط الصليبي جعله خارج التشكيلة الأساسية لأكثر من عامين حتى قارَبَ عقده مع كايزر سلاوترن على الانتهاء، مما جعله يفكر في قبول عرض نادي الوحدة الإماراتي وقد تداولت الصحف العربية بعض الأخبار حول وجهة هاني رمزي القادمة حتى أشيع أنه تقدم بطلب للعودة إلى ناديه القديم الأهلي إلا أن هذا العرض قوبل بالرفض من مدرب الفريق مانويل جوزيه مبررًا رفضه بعدم حاجة الفريق الآن إلى شراء لاعبين.

و في 19 أكتوبر 2005 تعاقد رمزي رسميًا مع فريق ساربروكن الألماني لمدة 18 شهر ولكن لأسباب غير معروفة قرر هاني رمزي أن يتولى مهنة مدرب عام لفريق إنبي المصري وكانت أول مباراة له مع الفريق أمام الأهلي المصري في نهائي كأس السوبر المصري.

اتجه هانى رمزى لمجال التدريب حيث قاد العديد من الأندية المصرية على رأسها إنبى والإتحاد السكندرى واتحاد الشرطة إلا أن التجارب لم تكلل بالنجاح ليتجه المدافع الدولى للعمل حاليا كمذيع بقناة النادى الأهلى .