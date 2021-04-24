شكرا لقرائتكم خبر عن 40 معلومة من دفتر تاريخ الأهلى فى ذكرى تأسيس نادى القرن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم، السبت، الذكرى الـ 114 لتأسيس النادى الأهلى، الذى يحمل الكثير من الأرقام والتفاصيل التاريخية، والتى لا يمكن أن تنسى مهما مرت السنوات.. أرقام، ولحظات، وتواريخ محفورة فى سجل ذهبى لنادى القرن فى أفريقيا نستعرض أشهرها فى السطور التالية ..

1_أكثر لاعب أحرز أهدافا فى مباراة واحدة هو صالح سليم، الذى أحرز 7 أهداف فى الإسماعيلى فى المباراة التى انتهت 8-صفر.

2_ أول عقد لاعب محترف فى مصر كان صالح سليم بمبلغ 300 جنيه عند التوقيع وراتب شهرى 100 جنيه.

3_ محمود الخطيب أحرز أول هدف للأهلى فى بطولات أفريقيا أمام مولودية الجزائر عام 1976.

4_ عماد متعب سجّل أول هدف للأهلى فى كأس العالم للأندية أمام فريق سيدني.

5_ أول محترف فى تاريخ الأهلى هو توفيق عبدالله عام 1920 فى نادى ديربى كاونتى الإنجليزي.

6_ أحمد مكاوى هو صاحب أول هدف للأهلى فى الدورى الممتاز.

7_ مانويل جوزيه أكثر المدربين حصولًا على البطولات مع الأهلى برصيد 20 بطولة.

8_ الإنجليزى «بوف» أول مدير فنى أجنبى للأهلى موسم 47-48.

9_ "ثابت البطل" أكثر الحراس حفاظًا على نظافة شباكه برصيد 17 مباراة متتالية فى 1442 دقيقة.

10_ أول هدّاف للدورى من الأهلي هو السيد الضظوى موسم 1958-1959.

11_ أول لاعب أجنبى من الأهلى يفوز بهدّاف الدورى هو الأنجولى «فلافيو» موسم 2006-2007.

12_ عماد متعب هو أصغر هدّاف للدورى المصرى موسم 2004-2005 برصيد 15 هدفًا.

13_ أول حارس يحترف خارج مصر هو حارس الأهلى مصطفى كامل منصور الذى احترف فى كوينز بارك رينجرز.

14_ الأهلى أول فريق يحرز «الثلاثية» فى كرة القدم موسم 1984-1985 بعد الفوز بالدورى والكأس وكأس الكؤوس الأفريقية.

15_ 1967 -1968 هو أول موسم يتوج فيه الفريق الأول للكرة الطائرة بالأهلى ببطولة الدورى .

16_ 1980هو أول عام توج فيه الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادى الأهلى ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري.

17 _ 1990 هو أول عام يتوج فيه الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادى الأهلى ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الكأس.

18_ 1987هو أول عام يتوج فيه الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادى الأهلى بالبطولة العربية

19_ تولى رئاسة النادى الأهلى 14 رئيسًا، أولهم ميشيل إنس، وآخرهم محمود الخطيب.

20_ تم تغيير شعار الأهلى ثلاث مرات آخرها عام 2007.. واستمر إلى الآن.

21_ أول من اقترح اسم «النادى الأهلى للرياضة البدنية» هو أمين باشا سامي، وكان ذلك فى 25 فبراير 1908.

22_ قرر الأهلى فى جمعيته العمومية فى 4 يناير 1924 طرد الأجانب من عضوية النادى واقتصارها على المصريين.

23_ فى 8 يناير 1929 أصبح النادى الأهلى تحت رعاية حضرة صاحب الجلالة الملك فؤاد فى عهد جعفر ولى باشا رئيس النادي.

24_ 1945هو العام الذى فيه أنشئ حمام السباحة بالنادى الأهلى بالجزيرة، وهو ثانى المشروعات العملاقة فى تاريخ الأهلي، وأخذ جهدًا ووقتًا ومالاً كبيرًا.

25_ 1954 بدأت فكرة إنشاء المبنى الاجتماعى بالنادى الأهلى وصاحب هذه الفكرة هو عضو النادى محرم باشا، وقد افتتح المبنى فى 14 ديسمبر 1968.

26_ توقّف النشاط الرياضى بالأهلى فى يونيو 1967، وفى 5 أغسطس من نفس العام بدأ النادى فى تدريب أعضائه عسكريًا.

27_أول لاعب يحرز «سوبر هاتريك» فى الدورى هو «توتو» حيث فاز الأهلى على الاتحاد 5-صفر

28_ أول لاعب يحرز 5 أهداف فى مباراة واحدة هو أسامه حسني.

29_ أول لاعب مصرى يفوز بالحذاء الفضى طاهر أبوزيد.

30_ أول لاعب يحرز 4 أهداف فى لقاء القمة هو خالد بيبو، عندما فاز الأهلى على الزمالك 6-1 عام 2002، كما أنه أول لاعب يحرز «هاتريك» فى نهائى أفريقى حيث أحرز 3 أهداف فى مرمى صن داونز الجنوب أفريقي، حين فاز الأهلى 3-صفر عام 2001.

31_ حصل خط دفاع الأهلى على لقب أفضل خط دفاع فى تاريخ بطولات الدوري، عندما ظلّت شباكه دون أن تهتز سوى بهدفين فقط فى موسم 1975-1976، وأحرز 70 هدفًا فى نفس الموسم، وحقق رقمًا قياسيًا غير مسبوق.

32_ الأهلى هو النادى الأفريقى الوحيد الذى فاز بأربع بطولات قارية متتالية: كأس أبطال الكأس 1984 و1985 و1986، وبطولة أبطال الدورى 1987

33_ الاهلى أكثر الاندية تتويجاً ببطولة الدوري الممتاز لكرة القدم برصيد 42 لقباً

34_ الاهلى أكثر الاندية تتويجاً ببطولة كأس مصر لكرة القدم برصيد 37 لقباً.

35_ الاهلى أكثر الاندية تتويجاً بدوري ابطال أفريقيا برصيد 9 ألقاب أعوام 1982 و1987 و2001 و2005 و2006 و2008 و2013 و2020

36_ الاهلى أول فريق مصرى توج ببطولة الكونفدرالية فى 2014.

37_على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 15 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1

38_توج بالسوبر الأفريقى 6 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الاحمر بـ21 لقبا قاريا حتى الآن.

39_ وصل عدد بطولات الأهلى إلى 139 بطولة خلال 114 سنة هو عمر القلعة الحمراء التى تأسست عام 1907.

40_الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى الحالى للنادى الاهلى هو أول مدرب من قارة أفريقيا يتولى تدريب المارد الاحمر.