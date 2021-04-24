مصدر لمصراوي: موسيماني حسم موقفه من عرض جنوب أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال مصدر في النادي الأهلي، إن الاتحاد الجنوب أفريقي لكرة القدم خاطب إدارة القلعة الحمراء رسميا من أجل الحصول على خدمات بيتسو موسيماني لقيادة منتخب الأولاد.

وكان الاتحاد الجنوب أفريقي قد وضع المدير الفني للنادي الأهلي على رأس قائمة المطلوبين لقيادة منتخب البافانا بافانا من أجل تصحيح المسار بعد فشل التأهل إلى أمم أفريقيا في الكاميرون.

وأضاف المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه من خلال تصريحات لمصراوي أن الـ48 ساعة الماضية شهدت اتصالات مكثفة بين اتحاد جنوب أفريقيا وبين النادي الأهلي.

وأكمل المصدر أن موسيماني أخطر إتحاد الكرة ببلاده انه مرتبط بتعاقد مع الأهلي ولا يستطيع تركه في تلك الفترة الصعبة حيث يرتبط بمباريات فيي بطولة الدوري المحلي والسوبر الأفريقي ودوري أبطال أفريقيا.

المصدر ذاته قال: "موسيماني يعيش في حيرة ما بين تحقيق حلم حياته بقيادة فريق بحجم الأهلي وفي الجانب الأخر لا يستطيع تجاهل تلبية نداء منتخب بلاده خاصة أنه تلقي إتصالات من مسئول رفيع المستوي هناك."

وأكد المصدر أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ترك الأمر للمدرب من أجل حسم الأمور بعد اتصالات شخصية من جنوب افريقيا.

وكان النادي الأهلي قد تعاقد مع موسيماني مطلع أكتوبر الماضي بعد رحيل مدربه السويسري رينيه فايلر.