سان جيرمان يهزم ميتز ويقتنص صدارة الدوري الفرنسي

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

اقتنص فريق باريس سان جيرمان صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي بفوزه على مضيفه ميتز 3 /1 اليوم السبت في الجولة الرابعة والثلاثين.

وتقدم كيليان مبابي بهدف مبكر لسان جيرمان بعد مضي أربع دقائق من بداية المباراة.

لكن بعد مضي دقيقة واحدة من بداية الشوط الثاني أدرك فابيان كونتونز التعادل لميتز.

وعاد مبابي وسجل الهدف الثاني له ولسان جيرمان في الدقيقة 59 ثم أحرز الأرجنتيني ماورو إيكاردي الهدف الثالث لسان جيرمان من ضربة جزاء قبل دقيقة واحدة من النهاية.

ورفع سان جيرمان رصيده إلى 72 نقطة في الصدارة متفوقا بنقطتين فقط على أقرب ملاحقيه ليل صاحب المركز الثاني.

وفي مباراة أخرى، قلب ستاد بريست تأخره بهدف أمام مضيفه سانت إتيان إلى فوز 2 / 1.

وتقدم سانت إتيان بهدف سجله وهبي الخزري في الدقيقة 11 وتعادل ستاد بريست بهدف سجله جايتان كاربونيير في الدقيقة 66 قبل أن يسجل نفس اللاعب هدف الفوز في الدقيقة 79.

ورفع ستاد بريست رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثالث عشر، وتوقف رصيد سانت إتيان عند 39 نقطة في المركز الرابع عشر.