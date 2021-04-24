مصطفى محمد بين بدلاء جالاتا سراي أمام أنطاليا سبور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

يجلس المحترف المصري مصطفى محمد، مهاجم الزمالك المعار لجالاتا سراي، على مقاعد بدلاء فريقه في مواجهة أنطاليا سبور اليوم السبت ضمن منافسات الأسبوع الـ37 لبطولة الدوري التركي.

وظهر مصطفى محمد على دكة بدلاء جالاتا سراي بعد تعافيه من فيروس كورونا، حيث أجرى 3 اختبارات للكشف عن فيروس كورونا، وجاءت جميع الاختبارات سلبية.

ويعتبر آخر ظهور لمصطفى محمد مع فريقه الحالي جالاتا سراي كان أمام فاتح كاراجومروك والذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ضمن حسابات الأسبوع الـ34.

ويقدم مصطفى محمد (23 عاما) مستويات طيبة في تجربة الإعارة التي يقضيها مع جالاتا سراي، حيث سجل 5 أهداف في الدوري التركي وهدفا في الكأس.

يُذكر أن مصطفى محمد لم يسجل أي هدف في آخر خمس مباريات لعبها مع جالاتا سراي في الدوري التركي، وغاب عن المشاركة في آخر مباراتين مع الفريق بسبب إصابته بكورونا.