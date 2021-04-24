بلال: أتمنى أن يستمع مصطفى محمد لكلامي كنصيحة لا انتقاد.. ومشكلة الأهلي إهدار الفرص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال أحمد بلال، لاعب الأهلي السابق، إن مشكلة ناديه في الفترة الأخيرة إضاعة الفرص السهلة التي يجب أن يُعاقب عليها اللاعبون سواء بالتدرب أكثر أو غيرها من الطرق.

وأضاف بلال، خلال تصريحات إذاعية، اليوم السبت:"في مباراة سموحة أُتيحت 9 فرص للاعبين وفي النهاية الأهلي خرج من المباراة مهزوماً والهدف الثاني الذي سكن شباك الأهلي في المباراة نتيجة عدم المسؤولية من البعض".

وكان الأهلي قد هُزم في مباراته الماضية بالدوري من نظيره سموحة بهدفين مقابل هدف في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة.

وتطرق لاعب الأهلي السابق للحديث عن مصطفى محمد، محترف الزمالك بصفوف نادي جالاتا سراي التركي، قائلاً:"أتمنى إتمام شفائه من كورونا والعودة للملاعب وأن يستمع لكلامي كنصيحة وليس كانتقاد وأقول له لقد بدأت بداية جيدة في تركيا والجميع أشاد بك ولكن الأندية الكبيرة تريد التسجيل دائماً وإن لم تكن موفقاً في مباراة حاول أن يكون لديك دوراً آخر خلال اللقاء ذاته".

وأتم بلال تصريحات بالتنويه إلى صعوبة عودة رمضان صبحي مرة أخرى لصفوف النادي الأهلي، قائلاً:"من يخرج من الأهلي لايعود".